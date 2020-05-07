Мебель на заказ по индивидуальным размерам
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Мебель выполняется на заказ по индивидуальным проектам. Готовы учесть все ваши пожелания и предложения. Отправьте нам карандашный рисунок, профессиональный эскиз, фото, текстовое описание или художественный шедевр пятилетнего сына на обоях в детской комнате – мы изучим эскиз и рассчитаем стоимость изготовления и сроки!