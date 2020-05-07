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Наши статьи
  • 07-05-2020 Дизайн прихожей – 20 самых популярных ошибок Дизайн прихожей – 20 самых популярных ошибок

    При создании дизайна прихожей, как и другой комнаты дома, важна каждая мелочь. Если вы не являетесь профессионалом высокого класса, избежать ошибок, конечно, не удастся, но их количество можно кардинально сократить и даже свести к минимуму.

  • 12-03-2020 Мебель знаменитостей или как заказать такую же Мебель знаменитостей или как заказать такую же

    Мечтаете: «Хочу мебель, такую же крутую, как у знаменитостей!». И в голове сразу, как пчелиный улей, начинает жужжать куча вопросов: «Откуда взять столько денег? Какой дизайн выбрать?  Где заказать?». Отгоняйте этот рой – у нас есть ответы на все вопросы!

  • 12-02-2020 Угловой шкаф-купе «минимализм» – основные черты и философия стиля Угловой шкаф-купе «минимализм» – основные черты и философия стиля

    Выбираете дизайн для углового шкафа-купе и при этом ищете максимально лаконичное, понятное и красивое исполнение? Обратите внимание на «минимализм».  Этот стиль с первого взгляда поражает своей безукоризненной простотой и легкостью, благодаря чему нашел свое место в разных видах искусства: архитектуре, дизайне, музыке, скульптуре и др. Кому придется по душе? Настоящим эстетам, практичным и активным людям, а также склонным к созерцанию и обладающим утонченным вкусом.

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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Мебель на заказ по индивидуальным размерам

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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Мебель выполняется на заказ по индивидуальным проектам. Готовы учесть все ваши пожелания и предложения. Отправьте нам карандашный рисунок, профессиональный эскиз, фото, текстовое описание или художественный шедевр пятилетнего сына на обоях в детской комнате – мы изучим эскиз и рассчитаем стоимость изготовления и сроки!

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Центральный офис: Россия, г. Москва , ул. Никопольская дом 6 стр5.
© Mebelino — индивидуальные проекты мебели на заказ. Мебель на заказ по индивидуальным размерам.

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