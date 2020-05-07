Выбираете дизайн для углового шкафа-купе и при этом ищете максимально лаконичное, понятное и красивое исполнение? Обратите внимание на «минимализм». Этот стиль с первого взгляда поражает своей безукоризненной простотой и легкостью, благодаря чему нашел свое место в разных видах искусства: архитектуре, дизайне, музыке, скульптуре и др. Кому придется по душе? Настоящим эстетам, практичным и активным людям, а также склонным к созерцанию и обладающим утонченным вкусом.